Социальный центр и храм построят в «Балтийской жемчужине» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Храм великомученика Дмитрия Солунского построят на территории жилого комплекса «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге.

Как передает «78.ru» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина, храм великомученика Дмитрия Солунского, библиотека и духовно-просветительский центр построят на территории жилого комплекса «Балтийская жемчужина».

«До 30 июня 2020 года предполагается построить социальный центр и распределительную трансформаторную подстанцию. Срок завершения строительства храма — 2021 год. Непосредственно прилегающая к Матисову каналу территория будет благоустроена с обеспечением свободного подхода к водному объекту», — отметили в пресс-службе вице-губернатора.

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