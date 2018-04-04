Двух психологов в Петербурге уволили за пропаганду абортов

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Детский омбудсмен по Санкт-Петербургу Светлана Агапитова выступила с докладом об абортах на заседании в городском ЗакСе.

Светлана Агапитова рассказала, что в 2017 году в городе было проведено 20 тысяч абортов и предотвращено две тысячи, передают «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». Детский омбудсмен отметила:

«Психологи должны помочь сделать женщинам правильное решение. К сожалению, беременность не всегда бывает желательной. Психологи есть не во всех женских консультациях».

Также она сообщила, что была проведена проверка работы психологов, в рамках которой беременная молодая девушка обратилась к нескольким психологам, двое из которых рекомендовали сделать аборт.

«Ей сказали: «Милочка, ну зачем тебе эта обуза, еще успеешь родить». Эти психологи уже не работают», — подчеркнула Агапитова.

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