Петербургская компания погасила долг в 31 миллион рублей после ареста оборудования

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Около 31 миллиона рублей после ареста производственного оборудования выплатила петербургская компания в федеральный бюджет в счет погашения налоговой задолженности.

Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Санкт-Петербургу, АО «Новая Эра» выплатила долг по налогу в размере 31 миллиона рублей по решению суда после ареста производственного оборудования.

Стражи порядка рекомендовали компании не доводить ситуацию до возбуждения уголовного дела по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту». Только после этого АО «Новая Эра» выплатило долг.

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