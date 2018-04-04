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Штрафы за курение в общежитиях и коммуналках планируют ввести в Петербурге
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    Штрафы за курение в общежитиях и коммуналках планируют ввести в Петербурге

    14:01  4 Апреля 2018
    129

    Штрафы за курение в общежитиях и коммуналках планируют ввести в Петербурге

    Санкт-Петербург, 4 апреля. Депутаты Законодательного собрания в Санкт-Петербурге приняли в первом чтении законопроект, согласно которому за курение на детских площадках, в коммунальных квартирах и общежитиях грозит штраф.

    Жителей города будут штрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей за курение в коммунальных квартирах и общежитиях. От 2000 до 3000 рублей составляет штраф за курение на детских площадках. Соответствующий законопроект депутаты ЗакСа приняли в первом чтении в среду, 4 апреля.

    Лидер фракции «Единой России» в парламенте Александр Тетерднико отметил, что запрет на курение в общественных местах и в помещениях был установлен несколько лет назад, однако ответственности за нарушения введено не было.

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    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #петербург #закс #курение
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