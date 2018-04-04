Штрафы за курение в общежитиях и коммуналках планируют ввести в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Депутаты Законодательного собрания в Санкт-Петербурге приняли в первом чтении законопроект, согласно которому за курение на детских площадках, в коммунальных квартирах и общежитиях грозит штраф.

Жителей города будут штрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей за курение в коммунальных квартирах и общежитиях. От 2000 до 3000 рублей составляет штраф за курение на детских площадках. Соответствующий законопроект депутаты ЗакСа приняли в первом чтении в среду, 4 апреля.



Лидер фракции «Единой России» в парламенте Александр Тетерднико отметил, что запрет на курение в общественных местах и в помещениях был установлен несколько лет назад, однако ответственности за нарушения введено не было.

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