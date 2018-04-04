Утверждена программа ПМЭФ-2018 в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Власти Санкт-Петербурга утвердили программу экономического форума на 2018 год.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года, в рамках мероприятия планируют провести 15 крупных мероприятий. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте форума.

«Одним из основных мероприятий петербургской программы станет панельная сессия «Экономика будущего. Роль государства и бизнеса». На ней … обсудят происходящий переход от внедрения цифровых технологий к комплексному построению цифровой экосистемы в масштабах страны», — отмечается в сообщении.

Также в рамках мероприятия будут обсуждать креативные пространства, вопросы развития несырьевого экспорта, туризма и приоритетные проекты в промышленности города.

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