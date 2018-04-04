Петербургский детсад закрыт на карантин после массового отравления детей

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Санкт-Петербург, 4 апреля. По меньшей мере, 10 воспитанников петербургского детского сада №111 госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. Предварительный диагноз –сальмонеллез, также отравление может быть вызвано кишечной палочкой.

Корреспонденту ФАН удалось поговорить с отцом одного ребенка, который сообщил , что многие дети почувствовали себя плохо еще накануне вечером, их пришлось срочно госпитализировать. По некоторым данным, воспитанники детсада №111 начали поступать в больницы с субботы.

После массового отравления детский сад закрыт на карантин, который, скорее всего, продлится неделю. За это время свои заключения должны предоставить представители Роспотребнадзора и органы следствия.

По неофициальной информации, изменения к худшему в учреждении начались после того, как сменился директор детсада. Он, предположительно, выбрал нового поставщика питания для детей.

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