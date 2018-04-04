Станцию метро «Новокрестовская» подключили к постоянной схеме электроснабжения‍

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Напряжение по постоянной схеме электроснабжения подали вчера на станцию метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге.

Соответствующую информацию передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Подключение напряжения по постоянной схеме электроснабжения прошло в среду, 3 апреля без замечаний со от комитета по развитию транспортной инфраструктуры и ГУП «Петербургский метрополитен».

Подключение позволяет протестировать эскалаторы и траволаторы, проверить работы электросетей и подстанций, подать напряжение на контактный рельс и пустить пробный поезд.

Напомним, новый современный автовокзал «Южный» построят в Московском районе недалеко от станции метро «Купчино» в Санкт-Петербурге.

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