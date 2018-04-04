Метро Петербурга будет работать без перерыва в пасхальную ночь

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Метрополитен Санкт-Петербурга будет работать без ночного перерыва в пасхальную ночь.

Соответствующую информацию передает «iReactor» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга. Метро будет работать без перерыва в ночь на 8 апреля, когда отмечается праздник Пасхи.

«Закрытыми в пасхальную ночь останутся вестибюль 1 «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 1 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Девяткино».

Отметим, что с 02:00 до 04:30 часов утра будут недействительны проездные билеты на основе БСК.



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