Десять малышей госпитализировали из детского сада в больницы Петербурга

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Сотрудники прокуратуры проводят проверку после госпитализации десятерых малышей из детского сада Санкт-Петербурга.

Соответствующую информацию передает пресс-служба городской прокуратуры. В сообщении ведомства отмечается:

«Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с госпитализацией в детские городские больницы десяти воспитанников ГБДОУ детский сад № 111» по Искровскому проспекту».

К настоящему моменту точная причина госпитализации детей не называется, однако городские издания сообщают, что есть подозрения на кишечную инфекцию. Сотрудники прокуратуры привлекли к проверке Роспотребнадзор.

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