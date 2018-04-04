Петербургский парламент одобрил строительство плавучих гостиниц

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Депутаты Законодательного собрания в Санкт-Петербурге приняли законопроект, согласно которому в городе могут появиться плавучие гостиницы.

Как передает «78.ru», депутаты Заксобрания поддержали идею строительства плавучих гостиниц в городе. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.

Согласно документу, плавучие гостиницы построят на предоставленных участках набережных для швартовки, что позволит, в первую очередь, привлечь новых туристов. Однако Алексей Ковалев считает, что инвесторы могут строить высокие сооружения, они испортят панорамы Петербурга. А Оксана Дмитриева отметила, что плавучие гостиницы могут осложнить водное сообщение.

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