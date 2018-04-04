Мигрант, насиловавший восьмилетнюю дочь сожительницы, задержан в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Сотрудники полиции Петербурга поймали гражданина Узбекистана, насиловавшего дочь своей сожительницы, ученицу второго класса, еще двое злоумышленников находятся в розыске.

Гражданин Узбекистана подозревается в том, что в течение двух месяцев насиловал второклассницу. В полицию обратилась жительница Северной столицы с заявлением о том, что 33-летний сожитель, возможно, насиловал ее дочь. Женщина предположила, что девочка могла подвергаться насилию в период с 1 февраля по 1 апреля текущего года.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга в настоящее время разыскивают еще одного подозреваемого в педофилии, предположительно, вступившего в половую связь с семиклассницей.

Кроме того, в Ленинградской области полицейские также разыскивают педофила, который напал на третьеклассницу в подъезде дома в Волхове. Родители девочки обратились в полицию с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их несовершеннолетней дочери 2008 года рождения.

Полиция разыскивает злоумышленника.

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