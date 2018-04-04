Новый автовокзал планируют построить у метро «Купчино» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Новый современный автовокзал «Южный» построят в Московском районе недалеко от станции метро «Купчино» в Санкт-Петербурге.

Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные на заседании городского совета по инвестициям во вторник, 3 апреля.

Председатель Комитета по инвестициям города Ирина Бабюк сообщила, что новый вокзал, который построят в Московском районе рядом со станцией метро «Купчино», будет обслуживать рейсы в Новгородском, Псковском и Приволжском направлениях. Стоимость реализации проекта составит около четырех миллиардов рублей.

«Проект планируется реализовать в непосредственной близости от пассажирского транспортного узла в Купчино. Выбор обусловлен близостью к Дунайскому и Витебскому проспектам, которые обеспечивают связь с КАД и выходы на междугородные и международные направления, связывающие Петербург с городами Ленинградской области», — отметила Бабюк.

Планируется, что автобусный вокзал построят и откроют за три года, наделив проект стратегическим статусом, либо реализовав его через концессионное соглашение инвестора с властями города.

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