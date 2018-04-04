Две полосы КАД в Петербурге перекроют из-за ремонта

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Движение автомобильного транспорта ограничат на развязке КАД с Колтушским шоссе в Ленобласти из-за ремонтных работ.

Как передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонтные работы начнутся на КАД с 10 апреля. Так, работникам дорожной службы необходимо будет заменить два деформационных шва на переправе через реку Лубья и на развязке КАД с Колтушским шоссе.

Отметим, что работы будут вестись круглосуточно в два этапа: с 10 по 20 апреля перекроют первую и вторую полосы, с 21 апреля по 30 апреля — третью и четвертую. Дорожники установят направляющие стрелки и ограждающие барьеры.

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