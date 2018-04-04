Сеть тематических парков‍ построят в Петербурге до 2026 года

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Власти Санкт-Петербурга планируют создать не территории города семь тематических парков.

Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на информацию, озвученную на совете по инвестициям городского правительства во вторник, 3 апреля, председателем комитета по инвестициям Ирины Бабюк, сеть парков, общая стоимость которой составит, по предварительным оценкам, от 12 до 19,8 миллиарда рублей, планируют создать на территории города.

Первую часть проекта планируют реализовать в период с 2018 до 2022 года, в его рамках построят парк аттракционов выходного дня в Колпино и круглогодичный развлекательно-образовательный парк выходного дня в Мурзинке. Также интерактивный научно-технический парк планируют построить на улице Хлопина.

В свою очередь, развлекательно-исторический комплекс с азиатской тематикой у озера Долгое, специальный парк для проведения фестивалей и шоу, этно-ремесленный парк на Московском шоссе, экстремальный парк в районе деревни Кутузи на Стрельнинском шоссе планируют построить в период с 2022 по 2026 год.

Отметим, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко одобрил проект.

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