Союз кинематографистов выселили из здания в центре Петербурга по решению суда

В закладки

Санкт-Петербург, 4 апреля. Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск городского Комитета имущественных отношений к Союзу кинематографистов.

Как передает «МК», иск городского Комитета имущественных отношений удовлетворен арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области во вторник, 3 апреля, в отношении Союза кинематографистов, который должен покинуть здание на Караванной улице.

Отметим, ранее комитет направил иск в суд с требованием взыскать с Союза кинематографистов штраф в размере почти 792 тысячи рублей за нарушение договора о безвозмездном пользовании, также выселить их из здания, расположенного на Караванной улице, где работают кинотеатры «Дом кино» и «Родина».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.