Новые ограничения движения ввели в Петербурге из-за ремонта дорог

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге предупреждает водителей об изменении в схеме дорожного движения.

Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные КРТИ. Движение транспорта ограничат в период с 5 апреля по 11 апреля по набережной Лебяжьей Канавки от Суворовской площади до набережной Мойки из-за проведения ремонтных работ.

Кроме этого, с 5 по 11 апреля ограничат движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Лебяжьей канавки из-за ремонта дороги. Также на Митрофаньевском шоссе от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы до 19 октября введут ограничения движения транспорта.

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