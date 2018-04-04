Назначен новый начальник Госстройнадзора Петербурга
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Санкт-Петербург, 4 апреля. Евгений Ким назначен на должность начальника Госстройнадзора Санкт-Петербурга.
Как передает пресс-служба ведомства во вторник, 3 апреля, Евгений Ким стал новым начальником службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. В сообщении говорится:
«Евгений Никифорович Ким с сегодняшнего дня назначен на должность начальника службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. С 8 сентября 2008 года он занимал должность первого заместителя начальника надзорного ведомства».
Отметим, что ранее должность занимал Леонид Кулаков, который в середине февраля был назначен главой городского комитета по строительству.
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