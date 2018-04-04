В Петербурге запретят продавать алкоголь в стеклянных бутылках рядом с фан-зоной ЧМ-2018

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Санкт-Петербург, 4 апреля. Ряд ограничений введут рядом с фан-зоной Чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге для спокойствия и безопасности людей.

Соответствующую информацию передает «ИА REGNUM» со ссылкой на слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова.

«В целях безопасности в магазинах, расположенных на прилегающих территориях, торговля алкоголем в стеклянной таре будет запрещена, а предприятия общественного питания будут торговать только на разлив», — сообщил Александр Говорунов.

Отметим, фан-зона на Конюшенной площади будет работать с 14 июня по 14 июля, на этой площадке примут 15 тысяч болельщиков. Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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