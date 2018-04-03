«Каждый делал все, что мог»: очевидец теракта в метро Петербурга рассказала о трагедии

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Светлана Николайчук, которая оказывала первую помощь пострадавшим при взрыве в метро Петербурга, рассказала о случившейся трагедии 3 апреля прошлого года.

Светлана Николайчук планировала поехать в Военно-медицинскую академию, расположенную недалеко от Финляндского вокзала, и забрать необходимые документы для пенсии. На метро она доехала до станции «Технологический институт» и стала идти к платформе напротив, как вдруг прибыл вагон, где произошел взрыв.

«Помню, выскочил мужчина и стал кричать, что тут покойники. Он был растерян и спрашивал, что делать», — цитирует «Пятый канал» Светлану Николайчук.

Светлана Николайчук была медиком по образованию и поняла, что необходимы ремни, которые будут использованы в качестве жгутов.

По ее словам, каждый человек пытался помочь пострадавшим. Женщина вспомнила, как 18-летняя девушка боялась вида крови и дала две бутылки воды, которые нужны были пострадавшим людям.

«Каждый делал все, что мог», — подчеркнула Светлана Николайчук.

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