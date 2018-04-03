Супруга Аршавина заплатила «Аэрофлоту» за дебош на борту самолета

В закладки

Санкт-Петербург, 3 апреля. Петербургский суд прекратил производство дела по иску компании ПАО «Аэрофлот» к супруге российского футболиста Андрея Аршавина Алисе Аршавиной.

Прекращение производства дела связано с отказом истца от иска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Как стало известно, Алиса Арщавина возместила заявленный «Аэрофлотом» ущерб. Сумма ущерба составила почти 57 тысяч рублей.

Напомним, что Алиса Аршавина, находясь на борту следующего по маршруту Москва – Алматы самолета, отказалась соблюдать правила безопасности полетов и требования экипажа. Инцидент произошел в январе этого года. После чего компания «Аэрофлот» подала на Алису Аршавину гражданский иск.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.