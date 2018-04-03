Год после теракта: Петербург вспоминает погибших при взрыве в метрополитене

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Третьего апреля исполняется ровно год со дня теракта в петербургском метрополитене, в котором погибли 15 пассажиров и террорист-смертник, были ранены 102 человека. За этот год мы научились проезжать перегон между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» без содрогания, привыкли к проверкам на входе в метро и даже стали благодарить сотрудников метрополитена после просвечивания своих рюкзаков — за бдительность и заботу о безопасности. Петербург в этот день вспоминает трагические события прошлогоднего апреля.

Первые цветы у станции метро «Технологический институт» появились сегодня ранним утром, а к 9.00 к импровизированному мемориалу у вестибюля приехал глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Родственники погибших и пострадавших просят администрацию города установить на этом месте памятный знак — не только памяти жертвам теракта, но еще и в благодарность тем петербуржцам, которые помогали на месте.

Большего количества жертв в тот день удалось избежать благодаря машинисту Александру Каверину: именно он вел состав, в котором взорвал себя террорист, и после хлопка и задымления в вагоне не стал останавливать поезд, а вывел его из тоннеля к станции «Технологический институт». На линейном пункте станции оказались три машиниста-инструктора, которые сразу вышли на помощь. Пассажиры в пострадавшем и соседнем вагонах тоже не растерялись и не впали в панику, а помогали вытаскивать раненых и выбираться наверх. Другими героями того трагического дня стали сотрудники метрополитена, за полчаса до взрыва в тоннеле обнаружившие сумку с еще одним взрывным устройством на станции «Площадь Восстания».

Сразу после взрыва на «Техноложке» движение в метрополитене было остановлено, а «Горэлектротранс» запустил общественный транспорт, дублирующий ветки подземки. Несколько городских служб такси бесплатно развозили горожан по домам, петербуржцы на своих машинах увозили в дальние районы города тех, кому было по пути: социальные сети полнились сообщениями «еду на Большевиков» или «кому на Комендантский, звоните». Кафе около «Техноложки» и «Сенной» бесплатно согревали горячими напитками, а хостелы предлагали бесплатное размещение тем, кто все-таки не смог уехать домой в тот день. Если уж переводить «террор» буквально, как «наведение ужаса», то в этом смысле теракт в Петербурге провалился — уже на следующий день люди снова спустились в подземку, а в день митинга-траура на самом видном месте поставили самодельный плакат «Внуков блокадников не запугать».

Год спустя Следственный комитет сообщил, что расследование теракта в петербургском метро близится к завершению: следователям совместно с ФСБ удалось установить всю цепочку лиц, причастных к преступлению, включая заказчика, организаторов и исполнителей. По сообщению официального представителя СК Светланы Петренко, они оказались представителями радикальных исламистских террористических сообществ. По делу о теракте задержаны 11 человек.

В память о жертвах теракта волонтеры раздали на улицах города тысячу белых роз, которые легли к мемориалу у вестибюля станции «Технологический институт». В Соборе Живоначальной Троицы прошла панихида по погибшим, а в час взрыва — 14.33 по московскому времени — метрополитен представил книгу памяти, в которой собраны истории и воспоминания о жертвах теракта 3 апреля 2017 года. Вечером в концертном зале «Октябрьский» пройдет благотворительное мероприятие «Музыка против террора».

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