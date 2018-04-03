Петербургский депутат предложил задерживать за езду без брызговиков

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил ужесточить ответственность за езду на транспортных средствах без брызговиков и других необходимых грязезащитных предметов.

Соответствующую инициативу Денис Четырбок направил в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Петербурга. Денис Четырбок предлагает рассмотреть внесение поправок в закон, которые бы позволяли задерживать автомобили за отсутствие брызговиков. По его мнению, действующий на данный момент штраф(500 рублей) не остановит автолюбителей.

Парламентарий отметил, что брызговики необходимы на машинах, так как их отсутствие может привести, в том числе, и к аварийными ситуациям.

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