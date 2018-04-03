«Летел уверенно и быстро»: в Петербурге «Газель» победила «мост глупости»

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Санкт-Петербург, 3 апреля. В Петербурге «Газель» впервые смогла проехать под мостом с надписью ««Газель» не проедет». Фото с места событий уже появились в Сети. Судя по снимкам, автомобиль в итоге превратился в своеобразный «кабриолет», лишившись крыши, однако «мост глупости» все же преодолел.

В Сети эта переправа на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей известна огромным количеством аварий. 2 февраля стало известно, что в него врезалась уже 140 по счету грузовая машина. Очередная «Газель» не смогла пройти под низкой опорой «моста глупости», несмотря на то, что об опасном месте с низким путепроводом водителей предупреждает большой плакат «Газель не пройдет», это не останавливает водителей. В соцсетях предположили, что автолюбители воспринимают предупреждение как вызов.

Сегодня в шуточном микроблоге моста в Twitter появилось сообщение о 144-м врезавшемся. «Летел уверенно и быстро», — отмечается в записи.

«Мост бросил вызов, газель сказала проеду… и проехала ))) Правда не вся», — пошутил в ответ Ярополк Кёниг.

Мост бросил вызов, газель сказала проеду.... и проехала ))) Правда не вся. — Ярополк Кёниг (@YaropolkKoenig) April 3, 2018

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