В Петербурге планировавшего поджог курсанта отправили на принудительное психиатрическое лечение

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Московский окружной военный суд вынес постановление в отношении курсанта Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Вадима Осипова. Об этом стало известно во вторник, 3 апреля. Молодому человеку было предъявлено обвинение в подготовке поджога казармы и взрыва тележки с мороженым в Санкт-Петербурге.

«Направить Осипова в психиатрический стационар до вывода его из этого состояния», — цитирует РИА Новости судью.

Как стало известно, специалисты обнаружили у молодого человека шизофрению. Вадима Осипова направили на лечение, после чего суд вернется к рассмотрению уголовного дела.

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