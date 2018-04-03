Март в Петербурге побил рекорд по снежности

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Санкт-Петербург, 3 апреля. За первый весенний месяц в Северной столице выпало практически в три раза больше осадков, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного.

По данным пресс-службы, в прошлом месяце дорожные компании организовали свыше 34 тысяч ночных и дневных смен техники и более 40 тысяч смен дворников. В результате с улиц города было вывезено 400 тысяч кубометров снега.

Отмечается, что в минувшем году для этого понадобилось бы почти в 10 раз меньше единиц снегоуборочной техник. В марте прошлого года высота выпавшего за месяц снега не превысила 13 сантиметров, а в текущем году достигла 30-сантиметровой отметки.

Кроме того, в марте в Северной столице зафиксированы довольно низкие температуры. Минувший март стал одним из самых холодных за последние тридцать лет.

Напомним, официально зимний сезон у сотрудников коммунальных служб завершается 15 апреля.

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