Автобусам без ГЛОНАСС запретят въезд в Петербург во время ЧМ-2018

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Туристическим, экскурсионным и другим частным автобусам будет запрещен въезд в Петербург с 1 июня по 17 июля. Об этом сообщила пресс-служба УГБИДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, речь идет об автобусах категорий М2, весом до пяти тонн с местами более чем для восьми пассажиров, и М3, весом более пяти тонн с местами более чем для восьми пассажиров.

Отмечается, что автобусы не смогут въехать в Северную столицу, если у них не будут установлены идентифицированные в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» навигаторы. Также запрет будет действовать для тех, кто не предоставит уведомление о планируемой поездке в город, сообщает «Петербургский дневник».

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