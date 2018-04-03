После трагедии в Кемерово в квартиры петербуржцев постучались мошенники

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Санкт-Петербург, 3 апреля. В управлении министерства чрезвычайных ситуациях РФ по Петербургу предупредили жителей города о мошенниках, выдающих себя за сотрудников пожарной инспекции и предлагающих установить датчики задымления.

«Такие действия злоумышленников носят преступный характер и направлены на обман и вымогательство», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Отмечается, что злоумышленники стучатся в двери и предлагают обследовать квартиры на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а позже переходят и к ненавязчивому «впариванию» коммерческих услуг. При этом мошенники сообщают, что якобы действуют в рамках программы по установке автономных дымовых пожарных извещателей.

Очевидно, расчет аферистов прост — после крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово россияне крайне обеспокоены соблюдением требований пожарной безопасности и из-за этого зачастую не видят ничего подозрительного в визите «сотрудников пожарного надзора» без униформы и удостоверений.

Напомним, жертвами трагедии, случившейся в Кемерово 25 марта, стали 64 человека.

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