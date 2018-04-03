Полтавченко назначил председателя комитета по делам Арктики

В закладки

Санкт-Петербург, 3 апреля. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назначил на должность председателя недавно образованного комитета по делам Арктики своего бывшего советника Германа Широкова.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов.

О кадрах:Губернатор #спб Г.Полтавченко назначил на должность председателя комитета по делам Арктики ШИРОКОВА Германа Германовича, ранее занимавшего должность Советника Губернатора СПб. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) April 3, 2018

Отметим, ранее о том, что именно Широков может возглавить арктический комитет, писали СМИ.

До прихода в Смольный Широков руководил Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков по Новгородской области. При этом с Арктикой его связывает служба в Арктическом пограничном отряде КГБ СССР.

Напомним, о том, что в правительстве Петербурга появится новый комитет, ориентированный на арктическую проблематику, стало известно в конце прошлого года.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.