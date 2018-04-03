Полтавченко назначил председателя комитета по делам Арктики
Санкт-Петербург, 3 апреля. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назначил на должность председателя недавно образованного комитета по делам Арктики своего бывшего советника Германа Широкова.
Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов.
О кадрах:Губернатор #спб Г.Полтавченко назначил на должность председателя комитета по делам Арктики ШИРОКОВА Германа Германовича, ранее занимавшего должность Советника Губернатора СПб.— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) April 3, 2018
Отметим, ранее о том, что именно Широков может возглавить арктический комитет, писали СМИ.
До прихода в Смольный Широков руководил Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков по Новгородской области. При этом с Арктикой его связывает служба в Арктическом пограничном отряде КГБ СССР.
Напомним, о том, что в правительстве Петербурга появится новый комитет, ориентированный на арктическую проблематику, стало известно в конце прошлого года.