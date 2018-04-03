Влюбленных просят не портить петербургские мосты замками

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Сотрудники петербургского предприятия «Мостотрест» просят влюбленных не закреплять замки на мосты. Это портит покрытие и декоративные элементы, сообщает пресс-служба компании.

«Мы призываем всех влюбленных помнить о том, что мосты являются памятниками культурного наследия федерального («Трехмостье») и регионального (Пантелеймоновский мост) значений, это наша история и наша память», — сообщает пресс-служба компании.

В декабре прошлого года специалисты завершили реставрационные работы на Пантелеймоновском и «Трехмостье»(Мало-Конюшенный и Театральный мосты) мостах. Однако спустя три с половиной месяца после открытия на мостах стали появляться замки, несмотря на предупреждающую табличку «Вешать замки запрещено». Кроме этого специалисты отметили повреждения на декоре и на других элементах мостов.

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