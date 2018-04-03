Новые ограничения движения транспорта вводятся в Петербурге

В закладки

Санкт-Петербург, 3 апреля. Новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта в Петербурге начнут действовать с 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Движение транспорта будет ограничено по Богатырскому проспекту на участке от Гаккелевской улицы до Байконурской улицы. Также будет закрыта улица Туполевской в створе Богатырского проспекта. Данные изменения связаны со строительством дороги, они будут действовать с 3 апреля до конца текущего года.

Транспорт не сможет проехать по Гражданской улице в Пушкине – от Пионерской до переулка Белозерки, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге». Улицу закроют 3 апреля на три дня.

В связи ремонтом дорожного покрытия будет перекрыт проезд без названия от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи, включая перекресток. Изменения будут действовать с 4 по 6 апреля. В этот же день будет закрыта улица Гоголя в Павловске от улицы Дзержинского до 2-ой Краснофлотской улицы из-за работ по прокладке водопровода. Откроют улицу 17 апреля.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.