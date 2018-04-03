Смольный объявит конкурс на создание скоростной трамвайной линии до Петергофа

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Смольный готовит провести конкурс на строительство скоростной трамвайной линии от Санкт-Петербурга до Петергофа. Об этом стало известно во вторник, 3 апреля.

Как сообщила председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк, тендер будет объявлен уже на этой неделе. Об этом информируют «Ведомости».

На данный момент доехать до Петергофа из Петербурга можно несколькими способами. Например, на электричке от Балтийского вокзала или на муниципальных автобусах и маршрутках. Однако, если турист решил поехать на электричке, то, доехав до станции Новый Петергоф, придется идти пешком около трех километров до императорского дворца. Маршрутки и автобусы чаще всего переполнены, также в них отсутствуют кондиционеры.

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