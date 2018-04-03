Таинственная смерть в Петербурге: тело трехлетней девочки найдено в квартире

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Полиция обнаружила труп ребенка в многоквартирном доме на улице Панфилова в Петербурге. Как рассказали в правоохранительных органах Северной столицы, тело малолетней девочки было найдено в понедельник, 2 апреля.

Отмечается, что полицию вызвали в 8.00 родители погибшей. Прибывшие на место эксперты констатировали смерть трехлетней девочки, на теле которой не было следов насильственных действий, которые могли бы привести человека к гибели. Труп ребенка направили в морг для проведения экспертизы. Специалисты установят причину смерти.

Ранее труп неизвестной женщины выловили из пруда в Петербурге. Отмечается, что на женщине была кожаная куртка коричневого цвета, черный вязанный свитер и черные штаны.

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