В закладки

Санкт-Петербург, 3 апреля. В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро. Он унес жизни 16 человек, еще 103 человека пострадали. Взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2».

Первые гвоздики и букет белых хризантем появились у станции метро«Технологический институт» совсем рано утром, в городе еще не успело рассвести, а около 9 утра к станции метро прибыл глава Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ФАН.

Губернатор возложил 16 темных роз, перетянутых траурной лентой.к импровизированному временному мемориалу у наземного вестибюля «Техноложки».

Сегодня весь день в Северной столице пройдет под знаком памяти о жертвах трагедии. Так, с 11.00 будет проходить акция «Тысяча белых роз», в ходе которой волонтеры раздадут петербуржцам и гостям города около тысячи белых роз, которые возложат к мемориалу.

В 13.00 в Соборе Святой Живоначальной Троицы пройдет панихида по погибшим в теракте. А в 14.33 будет представлена «Книга памяти». Она собрала в себе истории и воспоминания о людях, чья жизнь оборвалась трагедией.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.