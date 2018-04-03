В Петербурге несут цветы к станции метро в память о жертвах прошлогоднего теракта

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Цветы появились у станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в метро, который произошел 3 апреля 2017 года.

Днем 3 апреля прошлого года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» метро в Петербурге прогремел взрыв. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить. Общее число погибших достигло 16 человек, включая террориста-смертника.

Как пишет РИА Новости, утром у выхода со станции метро «Технологический институт» появились красные гвоздики. В 2017 году на этом месте образовался стихийный мемориал. Горожане несут цветы и записки со словами «Помним. Скорбим».

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