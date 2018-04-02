Петербург ожидает 8 миллионов туристов в текущем году

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Санкт-Петербург, 2 апреля. Заместитель председателя петербургского комитета по развитию туризма Нана Гвичия сообщила, что Северная столица планирует принять восемь миллионов туристов в текущем году.

Соответствующее заявление было сделано на заседании комиссии Законодательного собрания Петербурга в порту «Морской фасад».

Нана Гвичия отметила, что в прошлом году Петербург посетили 7,5 миллионов человек, что также больше, чем в 2016 году. Отмечается, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось количество иностранных туристов. Данный показатель стал выше на 24 процента. Этого удалось достигнуть благодаря проведению крупных международных мероприятий.

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