Пятиэтажный музей Достоевского построят в Петербурге

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Санкт-Петербург, 2 апреля. Новый музей Федора Достоевского планируют построить в Петербурге. Об этом сообщил вице-губернатора города Игорь Албин.

На совещании по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении объектов недвижимости, которые находятся в собственности Петербурга, было рассмотрено заявление Фонда поддержки и развития музея Ф.М.Достоевского «Петербург Достоевского» о предоставлении участка для строительства нового музея.

«Принято решение согласовать размещение объекта на рассматриваемом земельном участке», — сообщает пресс-служба вице-губернатора.

Пятиэтажное здание, общей площадью более двух тысяч квадратных метров, будет расположено на Кузнечном переулке. Постройка будет примыкать к существующему зданию музея Ф.М. Достоевского.

Как стало известно, в новом здании планируют открыть театральный и лекционные залы, интерактивную библиотеку, книжный магазин и литературное кафе.

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