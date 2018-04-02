Биржевой мост в Петербурге разведут в ночь на 3 апреля

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Санкт-Петербург, 2 апреля. Биржевой мост в Санкт-Петербурге разведут в ночь со 2 на 3 апреля. Об этом сообщает СПБ ГБУ «Мостотрест».

Как стало известно, автолюбители и пешеходы не смогут воспользоваться Биржевым мостом с двух часов ночи до 04.55. Отмечается, что развод моста связан с подготовкой к навигации.

Ранее сообщалось, что Дворцовый и Литейный мосты будут закрыты в Северной столице в апреле. Движение будет ограничено по Дворцовому мосту с 1 по 13 апреля, также будет действовать ограничение по Биржевой площади с 1 по 3 апреля и с 7 по 13 апреля. Литейным мостом нельзя будет воспользоваться с десяти вечера 6 апреля до шести утра 9 апреля. Ремонтом на мостах будет заниматься «Мостотрест».

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