МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге

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Санкт-Петербург, 2 апреля. Сотрудники регионального МЧС предупредили жителей Петербурга об усилении ветра во вторник, 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» утром и днем в Северной столице ожидается сильный ветер, его порывы будут варьироваться от 15 до 17 метров в секунду. Специалисты отметили, что ветер в городе будет юго-западным и западным. Также сообщается, что в Петербурге прогнозируется мокрый снег.

Сотрудники МЧС рекомендуют петербуржцам и гостям города, которые находятся на улице, обходить рекламные конструкции, «шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей», а также деревья и другие опасные сооружения.

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