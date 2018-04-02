Сотрудницу лицея в Петербурге оштрафовали за отказ принять ребенка в первый класс

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Санкт-Петербург, 2 апреля. Сотрудницу лицея №150 Калининского района Петербурга оштрафовали за отказ принять ребенка в первый класс, заявили в городской прокуратуре.

20 января в Петербурге была запущена основная волна зачисления детей в первый класс. На этом этапе отбор производится по территориальному принципу.

Один из петербуржцев через портал Госулуг отправил заявления в три учебные заведения, в частности в лицей №150. В течение 30 дней школы должны копить заявления и лишь потом отправлять отказы. Однако петербуржец получил отрицательный ответ уже 22 января. Он якобы подал документы не в свой срок, передает «Петербургский дневник».

Вероятно, сотрудница лицея ошиблась, однако мужчина пожаловался прокуратуру.

«Это является нарушением правил и порядка приема в образовательные учреждения», — констатировали в ведомстве.

Сотрудницу оштрафовали за допущенную ошибку на 30 тысяч рублей.

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