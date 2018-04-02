Главного инженера Московского вокзала в Петербурге обвинили в падении фонаря на ребенка

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Санкт-Петербург, 2 апреля. Главный инженер Московского вокзала в Петербурге стал главным подозреваемым после падения светильника фонарного столба на ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», с инженера взята подписка о невыезде.

«По версии следствия, обвиняемый ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности по осмотру зданий и сооружений, эксплуатируемых организациями федерального железнодорожного транспорта», — отметили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Напомним, что инцидент произошел 6 августа 2017 года. Тяжелый светильник фонарного столба, стоящего возле дома №85 по Невскому проспекту, упал на голову проходящего мимо семилетнего мальчика. В результате ребенок получил травмы средней степени тяжести. Отметим, что фонарный столб находится в зоне ответственности железной дороги.

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