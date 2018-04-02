Комплексы «Бук-М2» отразили ракетно-авиационный удар на учениях в Ленинградской области

В закладки

Санкт-Петербург, 2 апреля. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» Западного военного округа отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника. Учения проходили в Ленинградской области, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Сообщается, что во время учений специалисты отрабатывали прикрытие наземных объектов и войск от авиационных ударов условного противника с воздуха.

В качестве условного противника на учениях в Ленинградской области использовались разные типы самолетов: Су-30СМ, Су-25СМ, Ми-8АМТШ. Самолеты выполняли полеты на разных высотах, осуществляли противоракетные маневры, заходили в район учения с разных направлений.

«В ходе решения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в учениях приняли участие более ста военнослужащих, было использовано более 50 единиц военной и спецтехники.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.