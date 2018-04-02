Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Происшествия
Невский проспект «встал» из-за ремонтных работ на Дворцовом мосту
Спорт
Арвеладзе — кандидат на пост главного тренера «Краснодара»
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Невский проспект «встал» из-за ремонтных работ на Дворцовом мосту

    10:39  2 Апреля 2018
    154

    Невский проспект «встал» из-за ремонтных работ на Дворцовом мосту

    Санкт-Петербург, 2 апреля. В понедельник, 2 апреля, сильные пробки образовались в центре Петербурга из-за ремонта дорог, который стартовал в воскресенье, 1 апреля.

    В связи с ограничением проезда по Дворцовому мосту на Невском проспекте образовались серьезные пробки. Автомобилисты сообщили, что специалисты уже начали снимать асфальт на мосту. 

    Напомним, что Дворцовый и Литейный мосты закроют в Петербурге в апреля. Движение транспорта по Дворцовому мосту будет ограничено с 1 по 13 апреля, а по Литейному с шести вечера 6 апреля до шести утра 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкт-петербург #ремонт #невский проспект
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Совфеде ответили на призыв американского сенатора устроить блокаду России

      12:33 2 Апреля 2018 10090
      Читать
      12:22
      Сегодня

      Пошел против совести: как малайзийский Boeing довел до самоубийства украинского летчика Волошина
      11:25
      Сегодня

      Торговая война между США и Китаем: эксперт уверен, что она может стать «горячей»
      10:54
      Сегодня

      Утерли нос Западу: военный эксперт высоко оценил испытания новой российской противоракеты
      9:01
      Сегодня

      Врио главы Кемеровской области рассказал о задачах на ближайшее время
      3:43
      Сегодня

      Пушков предрек Украине падение в нищету

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018 508

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      6360

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      4284

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      4431

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      2782
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      13:33   2 Апреля 2018
      2335
      Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан

      Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан

      13:20   2 Апреля 2018
      1045
      Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

      Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

      9:58   2 Апреля 2018
      18556
      Пушков напомнил Порошенко, с кем следует согласовывать перемирие в Донбассе

      Пушков напомнил Порошенко, с кем следует согласовывать перемирие в Донбассе

      7:48   2 Апреля 2018
      24971