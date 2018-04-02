Невский проспект «встал» из-за ремонтных работ на Дворцовом мосту

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Санкт-Петербург, 2 апреля. В понедельник, 2 апреля, сильные пробки образовались в центре Петербурга из-за ремонта дорог, который стартовал в воскресенье, 1 апреля.

В связи с ограничением проезда по Дворцовому мосту на Невском проспекте образовались серьезные пробки. Автомобилисты сообщили, что специалисты уже начали снимать асфальт на мосту.

Напомним, что Дворцовый и Литейный мосты закроют в Петербурге в апреля. Движение транспорта по Дворцовому мосту будет ограничено с 1 по 13 апреля, а по Литейному с шести вечера 6 апреля до шести утра 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

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