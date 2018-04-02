Полиция в Петербурге расследует смерть подростка, выпавшего с 12 этажа

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Санкт-Петербург, 2 апреля. Полиция нашла тело подростка в Невском районе Петербурга. Как рассказали в правоохранительных органах Петербурга, труп был найден на улице Коллонтай. Юноша погиб, упав с 12 этажа.

По данным полиции, инцидент произошел 2 апреля. Тело подростка нашли в 00.10 на улице Коллонтай. Смерть человека наступила в результате полученных при падении с высоты травм. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить личность погибшего. Им оказался молодой человек 2001 года рождения. Место его учебы на данный момент устанавливается. Труп направили в морг для установления причины гибели.

Камеры видеонаблюдения на здании и прилегающей территории отсутствуют.

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