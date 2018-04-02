Правнук композитора Римского-Корсакова скончался в Петербурге

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Санкт-Петербург, 2 апреля. Правнук известного композитора Николая Римского-Корсакова Александр Римский-Корсаков скончался в Петербурге в пятницу, 30 марта. Об этом сообщается на странице Музея-квартиры Н.А. Римского-Корсакова в социальной сети.

Александр Римский-Корсаков был известным ученым-физиком и работал в Радиевом институте имени В.Г. Хлопина. Он начал свой путь в институте в качестве младшего научного сотрудника, спустя время стал генеральным директором.

«Александр Андреевич был удивительно многогранным и интересным человеком, талантливым в разных областях», — сообщает пресс-служба музея.

Правнук известного композитора с юных лет стал интересоваться астрономией, но в дальнейшем решил посвятить свою жизнь изучению физики.

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