Неизвестный выстрелил в лицо водителю маршрутки в Шушарах: комментарий полиции

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Санкт-Петербург, 2 апреля. Неизвестный водитель иномарки выстрелил в лицо шоферу маршрутки из газового пистолета. Чрезвычайное происшествие случилось в Шушарах в Пушкинском районе. Этот инцидент прокомментировали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющимся данным, между мужчинами произошел дорожный конфликт, в результате водитель иномарки ворвался в маршрутку и открыл стрельбу.

Пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами лица, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

«Пассажиров в момент инцидента в салоне автобуса не было. Водитель автобуса самостоятельно обратился за медицинской помощью. В настоящий момент сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию скрывшегося участника конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — пояснили ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают скрывшегося с места ЧП злоумышленника.

Выясняются все обстоятельства инцидента.

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