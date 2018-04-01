Виктор Ан примет решение о продолжении карьеры в июне

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан рассказал о своем состоянии после того, как узнал о недопуске на Зимние Игры в Пхенчхане.

Виктор Ан подчеркнул, что ему было очень тяжело из-за недопуска на Олимпийские Игры в Южной Корее, однако во время подготовки к чемпионату России стало намного легче.

«Мне было сначала очень тяжело из-за того, что я не поехал на Олимпиаду. Потом стало легче, я чуть-чуть покатался, потренировался и поехал на чемпионат мира. Я очень устал, поэтому не очень хорошо там пробежал», — цитирует «РИА Новости» слова Ана.

Шорт-трекист отметил, что соревнования в Санкт-Петербурге прошли нормально.

«Насчет своего будущего я пока не знаю. Думаю, что буду размышлять до июня, тогда точно решу», — цитирует ТАСС спортсмена.

Напомним, олимпийский чемпион Виктор Ан завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате России по шорт-треку в Санкт-Петербурге.

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