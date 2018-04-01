Мотивационный оратор Ник Вуйчич выступил с мастер-классом в Санкт-Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Мотивационный оратор Ник Вуйчич выступил с мастер-классом «Человек без рук и ног. Для чего я живу?» на площадке «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге.

Соответствующая информация опубликована на сайте правительства города. Вице-губернатор Александр Говорунов поприветствовал участников встречи и отметил, что вырученные от продажи билетов на мастер-класс билеты направят на счет детского хосписа, где побывал Ник Вуйчич.

Ранее сообщалось о встрече губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с известным мотивационным оратором Ником Вуйчичем, она прошла в субботу, 31 марта, в Смольном.

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