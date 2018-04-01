В Петербурге эвакуировали ТРК «Континент» во Фрунзенском районе

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Посетителей и сотрудников торгово-развлекательного комплекса «Континент» в Санкт-Петербурге эвакуировали сегодня.

Как передают очевидцы эвакуации в социальной сети «В Контакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», в воскресенье, 1 апреля, посетителей и сотрудников торгово-развлекательного комплекса «Континент», расположенного во Фрунзенском районе, эвакуировали около часа дня по московскому времени.

По предварительным данным, причиной эвакуации стал сигнал пожарной сигнализации, однако к настоящему моменту информации, почему она сработала, нет. Очевидцы отмечают, что это были пожарные учения.

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