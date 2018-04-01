Женщина арендовала квартиру в Петербурге с мумией в кладовке

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Молодая жительница Санкт-Петербурга сняла квартиру в Красногвардейском районе с трупом в кладовке.

Рабочие обнаружили неизвестного труп мужчины в монтажной пене и с пакетом на голове в кладовке квартиры утром в воскресенье, 31 марта. Жилье арендовала молодая женщина у 93-летнего пенсионера, который согласился произвести ремонт в комнатах.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 55-летний сын пожилого мужчины, прописанный в квартире умер восемь месяцев назад. В свою очередь, агентом по сдаче жилья была бывшая сожительница погибшего.

По предварительным данным, тело может принадлежать бывшему жильцу, который пропал десять лет назад.

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