Пьяный подросток ударил ножом сверстника в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подростка, который ударил ножом сверстника в Парголово.

Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в субботу, 31 марта, у одного из домов, расположенных на Приозерском шоссе: 16-летний мальчик поссорился с пьяными сверстниками и получил от одного из парней удар ножом. В настоящее время подозреваемого задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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